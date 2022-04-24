Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da ikinci yarıştan puansız ayrıldı

Toprak Razgatlıoğlu, mücadele ettiği Dünya Süperbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki ikinci ayak yarışında geçirdiği kaza sebebiyle yarışı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonun ikinci ayağında Hollanda'da TT Assen Pisti'nde Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla 21 turluk ikinci yarışa, ikinci sıradan başladı.



Yarışta lider devam ederken bitime 16 tur kala şampiyonadaki en önemli rakibi Büyük Britanyalı Jonathan Rea ile girdiği birincilik mücadelesinde talihsiz bir temas sonucu kaza yaşayan Toprak, yarışa devam edemedi.



Yarışın favorilerinden Jonathan Rea de bu kaza nedeniyle yarış dışı kaldı.



Yarışı Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Yamaha pilotu Andrea Locatelli ikinci, Honda pilotu Iker Lecuona üçüncü sırada tamamladı.



Genel klasmanda bu yarış öncesinde 84 puanla ikinci sırada yer alan Alvaro Bautista 109 puanla liderliğe yükselirken, bu yarışta puan alamayan Jonathan Rea 91 puanla ikinci sıraya geriledi.



Toprak Razgatlıoğlu ise bu yarışta puan alamasa da genel klasmanda 64 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

'TANRI'NIN ELİ' YENİDEN GÜNDEMDE