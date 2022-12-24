Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe (Maç sonucu)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı öncesi hakem açıklaması: Endişe duyuyoruz

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yılport Samsunspor maçı 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de görev verdiği Gbamin, Doğucan Haspolat, Naci Ünüvar, Bardhi ve Umut Bozok'un yerine Fenerbahçe karşısında Hugo, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür ve Gomez’i tercih etti.



Bordo-mavili takımda sezonun 3. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca, 132 günlük aradan sonra Fenerbahçe maçıyla sahalara döndü.



Fenerbahçe'de ise teknik direktör Jorge Jesus, hafta içinde kupada oynanan İstanbulspor maçı 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.



Trabzonspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ın yerine sakatlığı düzelen Altay Bayındır görev aldı. Emre Mor yedek kulübesine çekilirken savunmada Serdar Aziz forma giydi. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Alioski ve Arda Güler ise maç kadrosunda alınmadı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Trabzonspor'a 2-0'lık galibiyeti getiren golleri 61'de Maxi Gomez ve 90+10'da Trezeguet attı. Fenerbahçe, 57. dakikada Crespo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.



Trabzonspor, bu galibiyetin ardından puanını 26 yaptı. 29 puanda kalan Fenerbahçe ise Giresunspor'un ardından Trabzonspor'a da kaybederek son 2 haftada 6 puan kaybetmiş oldu.