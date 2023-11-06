Trabzonspor, Abdullah Avcı ile istikrar yakalıyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek rakibi karşısında 26 yıl sonra deplasmanda galip gelen Trabzonspor, son yıllarda istikrarı Abdullah Avcı ile yakalıyor.



Bordo-mavili takım, teknik direktör Avcı'dan sonra yardımcısı Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica ile yakalayamadığı başarılı sonuçları yine deneyimli teknik adamın 2. kez göreve gelmesiyle elde etmeye başladı.



Karadeniz ekibi, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda 2,13 puan ortalaması yakalarken, görevinden ayrıldığı son sezonunda 1,65, bu sezon ise ilk 3 maçta 2,33 puan ortalaması elde etti.



Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki iki döneminde 95 lig karşılaşması oynarken, bu maçlarda 54 galibiyet, 28 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde iki dönemdeki lig maçlarında toplam 2 puan ortalamasıyla karşılaşmalarını oynadı.



TAKIMI YÜKSELİŞE GEÇİRDİ

Bordo-mavililer, bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda golsüz berabere kaldı, Fenerbahçe'yi 3-2'lik sonuçla mağlup etti.



Nenad Bjelica ile bu sezon ilk 8 haftada 12 puan toplayarak 7. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 19 puana ulaşarak 4. sıraya yükseldi.



İLK GELİŞİNDE DE ÇIKIŞA GEÇİRMİŞTİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk göreve geldiği dönemde çıkışa geçmişti.



Ligde 2020-2021 sezonunun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kalarak ilk 8 haftada 6 puanla 17. sırada yer aldı.



Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.



Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligde dördüncü sıraya tırmanarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.



Karadeniz ekibi, Avcı'nın ilk ve ikinci gelişindeki 3'er lig maçında da 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplayıp aynı başlangıcı yaptı.

