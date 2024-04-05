Trabzonspor, Avcı ile deplasmanda daha fazla puan topladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak moral buldu. Bordo-mavililer, bu galibiyetle birlikte Abdullah Avcı'nın ikinci kez takımın başına geldiği dönemde iç sahaya göre dış sahada daha çok puan topladı.



Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde oynadığı 23 maçın 11'ini evinde, 12'sini ise deplasmanda oynadı. Avcı'nın öğrencileri söz konusu maçlarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. İç sahada oynanan 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 19 puan kazanan deneyimli çalıştırıcı, deplasmanda ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 21 puanı hanesine yazdırdı.



Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda Fenerbahçe, Gaziantep FK, İstanbulspor (hükmen), MKE Ankaragücü, Pendikspor ve Konyaspor'u mağlup etti. Fatih Karagümrük, Sivasspor ve Antalyaspor ile berabere kalan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Alanyaspor deplasmanlarında ise puan alamadı.



TREZEGUET, DEPLASMANLARI DAHA ÇOK SEVİYOR



Trabzonspor'da bu sezon attığı 10 golle takımın en skorer oyuncusu olan Trezeguet, bu gollerden 6'sını deplasman müsabakalarında kaydetti. Mısırlı oyuncunun deplasmanda gol attığı maçlarda ise bordo-mavililer mağlubiyet olmadı ve söz konusu maçlarda 13 puan elde etti.

29 yaşındaki futbolcu dış sahada Gaziantep FK ağlarını 2 kez sarsarken Sivasspor, İstanbulspor, Pendikspor ve Konyaspor karşılaşmalarında da 1'er gol buldu.