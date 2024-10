Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan adaylık açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Papara Park'ta düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor'un son zamanlardaki en önemli gündeminin Bankalar Birliği'nden çıkışları olduğunu belirterek, "Trabzonspor için çok çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ekonomik anlamda da inşallah Trabzonspor futbolda yaptığı devrimin bir benzerini gerçekleştirecektir. Kulübümüzün mali yapısı açısından son derece önemliydi. Yaklaşık olarak 700-750 milyon civarındaki bir faiz yükünden kurtulmuş olduk." diye konuştu.



Trabzonspor'un bugün itibarıyla borcunu 3 milyar 150 milyon liraya düşürdüklerini açıklayan Doğan, kulübün asıl probleminin gelir-gider dengesi arasındaki sıkıntı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bir taraftan Trabzonspor'un gelirlerini artırması lazım. Şöyle bir örnek vereyim, önümüzdeki yıl borcu sıfırladık ama orada biz durursak ya da bizden sonra kim gelirse Trabzonspor 3-4 yıl içerisinde aynı hale tekrar gelir. Bu çok net. Trabzonspor'un gelir getirici kalemlerini artırması lazım. Bununla alakalı neler yapıyoruz, İstanbul'da 3, Trabzon'da 1 arazi üzerinde çalışıyoruz. Bununla alakalı çok ciddi planlamamız var, başvurularımız olacak, olduğu zaman da gerekli bilgilendirmeleri yapacağız."



Doğan, şampiyon oldukları dönemde en yakın rakipleri arasında fazla bir bütçe farkı bulunmadığına işaret ederek, "Ancak şimdi bu fark çok açıldı. Dolayısıyla biran önce biz de kendimize gelir getirici kalemleri yaratmamız lazım. Bunların üzerinde camia olarak ciddi olarak çalışmamız, bunları Trabzonspor olarak içimize katmamız gerekiyor. Şu anda yapacağımız en önemli görev de bu." ifadelerini kullandı.



"CAMİAMA MAHCUBUM"



Buldukları kaynaklarla Trabzonspor için tablonun olumlu hale dönmeye başladığını vurgulayan Doğan, şu değerlendirmede bulundu:



"Gerçekten saha içi sonuçları olarak camiama karşı mahcubum açık söyleyeyim ama Şenol hocamızla buranın içinden güzel bir şekilde çıkacağımıza sonuna kadar inanıyorum. Ekonomik anlamda ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi, çok ciddi emekler verildi. Bu emeklerin karşılığında da çok önemli aşamalar geçildi ve geçilmeye devam ediyor. Tablo hızlı bir şekilde olumlu hale dönüyor. Bundan sonraki süreçlerle alakalı bugüne kadar yaptığımız gibi, tüm planlamalarımız hazır, net söylüyorum bunu. Üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerden itibaren biz tekrar neler yapacağımızı, hangi başvuruları yaptığımızı, nerelere talip olduğumuzu Trabzon'da, İstanbul'da ve ülkenin diğer yerlerinde basın ve camiamızla paylaşacağız. Trabzonspor hem moral anlamında artık taraftarlarını daha mutlu edecek hem de yatırımcısını daha mutlu edecek inşallah."

Doğan, kötü günlerin geride kaldığını dile getirerek, "Buraya gelen herkes, her yönetici, her başkan çok net söylüyorum, Trabzonspor için en iyisini yapmaya çalışır. Bu koltuk öyle bir koltuk. Kimseyi bir suçlama anlamında asla söylemiyorum. Ben hepsinin niyetinden eminim, herkes bir şeyler yapmaya çalıştı, yapan oldu yapamayan oldu. Biz başka şeyi eksik yapıyoruz, ben 'sahada mahcubum' diyorum. İnşallah ben de daha iyi yapmaya devam edeceğim." dedi.



Aralıkta yapılacak kongrede yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruya Doğan, şu yanıtı verdi:



"Ben bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım. Ben gelirken bazı söylemlerim vardı. Çünkü inanın çok farklı bir tabloyla karşı karşıyaydık. Neler yapabileceğini üç aşağı beş yukarı insan anlar, bilir ancak bazı şeyler sizin dışınızda gelişiyor. Biz ekonomik anlamda dediğimiz yere yaklaştık. Aslında bu faize takılmasaydık veya avrodaki artış farklı bir şekilde seyretseydi şu an çok daha farklı bir tabloyu konuşuyorduk. İki ayrı senaryo olarak konuşuyorum bunu. Dolayısıyla ben bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım."



"TRABZONSPOR'UN KATLEDİLDİĞİNİ SÖYLÜYORUM"



Hakem kararlarına ilişkin soru üzerine de Doğan, "Ben basın önünde de basın kanalıyla da yazılı olarak da hakemlerle alakalı Trabzonspor'un ligin başından beri açık ve net katledildiğini söylüyorum. Her maçımızda ayrı ayrı olaylar var. İstisnasız, hiç sekmiyor. Bununla alakalı kulüp olarak hem yazılı hem sözlü açıklamalarımızı yaptık. Ama Trabzonspor Kulübü Başkanı yapılanları görüyor, notunu alıyor. Yeri ve zamanı geldiği zaman biz de daha farklı şeyler söyleyeceğiz tabii ki." diye konuştu.



Doğan, Trabzonspor'un hedeflerine ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Trabzonspor'un hedefi her zaman zirve yarışının içerisinde olmak. Biz geçen yılki o durumda bile kötü sonuçlar giderken ligi üçüncü bitirdik, kupada final oynadık, alamadık. Bizim şu anki sezondan bir umudumuz bitmiş gibi bir durumumuz yok. Mağlup bile olmadık kimseye. Şenol hocama inanıyoruz. Çünkü Şenol hocamız çok hırslı. İşin doğrusu da bu hırsını gördüğüm zaman şaşırmadım desem yalan olur. Dolayısıyla bu işin altından çıkacaktır. Biz de sonuna kadar yanındayız. Transfer konusunda yönetim olarak ne bugüne kadar, ne bundan sonra teknik kadronun dediğinin dışında hareket etmeyeceğiz."