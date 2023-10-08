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Trabzonspor, Bjelica ile masaya oturdu: Abdullah Avcı göreve hazır

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, deplasmanda alınan kötü sonuçlar sebebiyle teknik direktör Nenad Bjelica ile ayrılık görüşmeleri için masaya oturdu. Bordo-mavili ekibin başına tekrardan Abdullah Avcı'nın geçmesi bekleniyor.

Trabzonspor, Bjelica ile masaya oturdu: Abdullah Avcı göreve hazır

Trendyol 'de 'da deplasmanda alınan kötü sonuçların faturası Nenad Bjelica'ya kesildi

Bordo-mavili ekip bu sezon Süper Lig'de dış sahada çıktığı 4 maçın 3'ünden mağlup ayrılırken, 1 kez Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği maçtan galip ayrıldı.  

DHA'ya göre, Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile ayrılık görüşmeleri yapılırken, 'nın takımın başına geçmesi beklendiği kaydedildi.

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