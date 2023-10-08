Trabzonspor, Bjelica ile masaya oturdu: Abdullah Avcı göreve hazır

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'da deplasmanda alınan kötü sonuçların faturası Nenad Bjelica'ya kesildi

Bordo-mavili ekip bu sezon Süper Lig'de dış sahada çıktığı 4 maçın 3'ünden mağlup ayrılırken, 1 kez Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği maçtan galip ayrıldı.

DHA'ya göre, Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile ayrılık görüşmeleri yapılırken, Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesi beklendiği kaydedildi.

