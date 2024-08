Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu duyurdu: Maliyeti belli oldu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Trabzonspor, 30 yaşındaki orta saha için kulübüne üç takist ile 1 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ



Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, West Bromwich ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.650.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.



Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret; 2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret; 2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.



Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır."



Okay, İngiliz ekibinde geçen sezon toplamda 48 maçta görev alırken 1'er gol ve asistlik performans sergiledi.