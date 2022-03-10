Trabzonspor sahasında 367 gündür kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor, sahasında 367 gündür mağlup olmuyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 12:19

Trabzonspor sahasında 367 gündür kaybetmiyor

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'in 29 haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan , evinde 367 gündür maç kaybetmiyor.

Ligde 67 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 367 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 14 karşılaşmada ise 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 20 karşılaşmada 14 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

Karadeniz ekibi, bu sezon sahasında mağlubiyet almayan tek takım konumunda da bulunuyor.

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