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Trabzonspor'da Trezeguet gelişmesi

Trabzonspor, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu duyurdu. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Trezeguet kadroya dahil edilmedi.

Trabzonspor'da Trezeguet gelişmesi

, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde ise taktik çalışması gerçekleşti. öte yandan bordo-mavililerde kamp kadrosu da belli oldu.

TREZEGUET KADRODA YOK

Karadeniz ekibinde Trezeguet sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un Kayserispor maçı kamp kadrosunu şu isimlerden oluştu:

“Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Thomas Meunier, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Taxiarchis Fountas, Nicolas Pepe, Edin Visca, Paul Onuachu, Mislav Orsic, Enis Destan, Umut Bozok.”

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