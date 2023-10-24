Julian Draxler'in sahadan ayrılma nedeni ortaya çıktı

Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Ahli forması giyen Julian Draxler, Qatar SC maçının son bölümlerinde verdiği bir pasın ardından oyun alanından ayrıldı.



30 yaşındaki futbolcunun kimseye bir şey demeden soyunma odasına gitti.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI



Kameralar oyuncunun soyunma odasına yöneldiğini gösterdi. Kısa bir süre sonra sahaya geri dönen yıldız oyuncunun bağırsak problemi yaşadığı iddia edildi.



Draxler, sezon başında Paris Saint-Germain'den Katar ekibi Al Ahli Doha'ya 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.



Barcelona'nın 16 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal, Ekim ayının başında UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Porto ile oynanan maçın 70. dakikasında tuvalete gitmek için sahayı terk etmiş ve bir daha geri dönmemişti.