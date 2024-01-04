Trabzonspor'dan Elneny ve Kampl açıklaması

Trabzonspor, Arsenal'li Mohamed Elneny ve RB Leipzig forması giyen Kevin Kampl ile ilgilenmediklerini duyurdu.

Bordo-mavililer sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklama ile iki oyuncuyla ilgilenmediklerini ifade etti.

"İKİ FUTBOLCUYLA İLGİLİ TRANSFER ÇALIŞMASI YOK"



Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcular Mohamed Elneny ve Kevin Kampl’ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. İki futbolcu ile ilgili de kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur. Bu ve bunun gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.