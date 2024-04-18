Trabzonspor'dan Salih Uçan ve Oliver Torres açıklaması

Trabzonspor, Salih Uçan ve Oliver Torres açıklaması yaptı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada:

"Profesyonel futbolcular Salih Uçan ve Oliver Torres’in kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır.



İki futbolcu ile ilgili de kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur.



Menajerler aracılığıyla “servis ettirilen” bu ve bunun gibi haberlerin, kulübümüzün titizlikle yürüttüğü transfer sürecine ciddi manada zarar verdiğini ilgili gazetecilere önemle hatırlatır, taraftarlarımızın dikkate almamasını rica ederiz."