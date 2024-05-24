Türkiye-Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Fransa ile karşılaşacak. "Filenin Efeleri", Milletler Ligi'nin Antalya etabını ABD karşılaşmasıyla tamamlayacak. İşte, Türkiye-Fransa voleybol maçı hakkında bilgiler...



Türkiye-Fransa voleybol maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.



Antalya Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-Fransa karşılaşması, saat 17.00'de başlayacak.



Müsabaka, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.



İKİNCİ ETAP JAPONYA



A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.



Organizasyonun Japonya etabında Slovenya, Polonya, İran ve Almanya ile karşılaşacak milli takım, Slovenya ayağında ise Bulgaristan, Arjantin, Sırbistan ve İtalya karşısında parkeye çıkacak.



Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda 16 takımın yer aldığı puan cetvelinde ilk 8'deki takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.



Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 takımın dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de Fransa'daki organizasyona katılma hakkı elde edecek.

