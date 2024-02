UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye 4. torbadan katılacak

TURNUVA FORMATI



A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.



B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.



A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.



A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.



C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.



MAÇ TAKVİMİ



Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:



Müsabakalar



Tarih



1 ve 2. maçlar



5-10 Eylül 2024



3 ve 4. maçlar



10-15 Ekim 2024



5 ve 6. maçlar



14-19 Kasım 2024



Yarı finaller



4-5 Haziran 2025



Final ve üçüncülük maçı



8 Haziran 2025