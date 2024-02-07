UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye 4. torbadan katılacak

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, A Milli Takım'ın maçlarını takip edecek olan futbolsever tarafından araştırılmaya başladı. Türkiye kura çekimine 4. torbadan katılacak. Öte yandan UEFA Uluslar Ligi maç takvimi de belli oldu. Peki, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yarın yapılacak.
Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.
Kura çekimi TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE 4. TORBADAN KATILACAK
Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alacak.
Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.
Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler
2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç
3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ
4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan.
TURNUVA FORMATI
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.
B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.
A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.
A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.
MAÇ TAKVİMİ
Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:
Müsabakalar
Tarih
1 ve 2. maçlar
5-10 Eylül 2024
3 ve 4. maçlar
10-15 Ekim 2024
5 ve 6. maçlar
14-19 Kasım 2024
Yarı finaller
4-5 Haziran 2025
Final ve üçüncülük maçı
8 Haziran 2025
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