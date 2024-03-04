Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. UEFA Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, zorlu rakibini yenerek tur avantajını kendi sahasında oynanacak olan maça taşımak istiyor. Peki, Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



UNİON SAİNT GİLLOİSE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Union Saint-Gilloise (SG) ile karşı karşıya gelecek.



7 Mart 2024 Perşembe akşamı Stade Joseph Marien Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 23.00'da başlayacak.

Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

