Volkan Demirel: Gücümüz yettiği kadar mücadele etmeye çalıştık

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe karşısında aldıkları 4-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.



Demirel, "Planladıklarımızı yapmaya çalıştık. Fenerbahçe'nin önde bastığını biliyorduk. Defans arkası toplarla pozisyon bulmaya çalıştık. Bazen istediklerimizi de yaptık. Ama tabii bulduklarınızı atmanız lazım. Fenerbahçe daha iyi bitirdi, daha yetenekli davrandı" dedi.



"İlk yarı bitmeden bir gol bulabilsek daha farklı olurdu belki" diyen Demirel, "Gücümüz yettiği kadar mücadele etmeye çalıştık. Bazı arkadaşlarda yorgunluk hissedince ikinci yarı onları oyundan aldım. Neticede yenildik, Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HATAY İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Demirel, "Hatay'ı çok değerli buluyorum. Hem kültürel hem insani değerler olarak hem de çok keyif aldığım bir yer. Amacım Hatayspor'u daha yukarılara taşımak. Hataylı gençlere futbolu sevdirmek ve altyapı organizasyonuyla Türk futboluna futbolcu yetiştirmek. Organizasyonumuzu bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Elimden geldiği kadar Hatay için her şeyi yapmaya çalışacağım. Hatay benim için doğru yer." diye konuştu.

AYKUT KOCAMAN'IN ZİYARETİ

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın kendisini ziyaret etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Demirel, "Aykut hocayı kulübümüz davet etti, ben de kendisini aradım rica ettim. O da kırmadı ziyaret etti bizi. Aykut hoca değerli benim için. Spor camiasında sevdiğim, saydığım insanlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

"BERTUĞ, GELECEKTE İSMİNDEN SÖZ ETTİRECEK BİR FUTBOLCU"



İyi yolda olduklarını kaydeden Demirel, genç oyuncuları Bertuğ Özgür Yıldırım için ise "Transfer dönemine kadar elimizdeki kadroyla, sonra da takviyelerle daha iyi takım haline geleceğimizi düşünüyorum. Bertuğ, Türkiye'de gelecekte isminden söz ettirecek bir futbolcu. Pozisyon bilgisi iyi, vuruşları iyi. Futbolcuda olabilecek her özelliğe sahip ama zamanı var. Geldiğimizden beri aşama kat etti. Biz Bertuğ'u nasıl geliştiririz onun planındayız." ifadelerini kullandı.

