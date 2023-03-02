Volkan Demirel yaşadıklarını anlattı: Tanıdığım 100 kişinin yarısını kaybettim

Antrenör Gökhan Zan ise 100 yılın felaketini yaşadıklarını ve artık geleceğe bakmak gerektiğini belirterek, şunları aktardı:



"100 yılın felaketini yaşadık. 1,5 dakika içinde vedalaşamıyorsunuz. Aileniz, dostlarınız, komşularınız, akrabalarınız, şehriniz, anılarınız, tarihiniz ve ruhunuz yok oluyor. Bizim bunları tekrar inşa etmemiz lazım. Yeni nesillere yeni bir Antakya oluşturmamız gerekiyor. Hatay sadece Atatürk'ün değil, hepimizin şahsi meselesidir. Hatay daha önce de deprem yaşadı ve her zaman ayağa kalkarak önüne baktı. Bundan sonra yapılacak yardımların sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyorum. Türk milletine bu birlik ve beraberlik için teşekkür ediyorum. Bize insanlığın ölmediğini gösterdiler. Tüm yardımseverlere teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz, bu yardımlarla daha da güçlü olacağız."