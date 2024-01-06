Volkan Demirel'li Hatayspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçı sonrası istifa edeceği iddia edilen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel bu maçla birlikte galibiyet özlemini 6 maça çıkardı.

MAÇTAN NOTLAR

6’ncı dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Benhur’un sağ kanattan ceza sahası içerisine havadan gönderdiği top, kaleye yönelerek arka direğe çarptı. Oyun alanına geri dönen topu Hatayspor savunması kontrol etti.



19’uncu dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Muhammet’in sağ kanattan penaltı noktasına havadan gönderdiği topu kontrol eden Varesonic’in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



28’inci dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Hojer’in sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topa gelişine vuran Gaich’in şutunda top az farkla dışarı çıktı.



52’nci dakikada Çaykur Rizespor’da Olawoyin’in ceza sahası içerisine derinlemesine gönderdiği topu kontrol eden Gaich’in şutunda top ağlara gitti. VAR incelenmesi sonrası ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.



77’nci dakikada Çaykur Rizespor’da Hojer’in sağ kanattan çizgiye kadar sürekleyip yerden ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Benhur’un şutu top savunmaya çarparak dışarı çıktı.



82’nci dakikada sağ kanatta rakibi ile girdiği ikili mücadele topu kazanan Hojer’in ceza sahasına yerden gönderdiği topu kontrol eden Olawoyin’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.



Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

