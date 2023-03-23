Zaniolo'nun menajeri Gardi konuştu: Fenerbahçe daha yüksek teklif yaptı o sadece Galatasaray'ı istedi

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'nun menajeri George Gardi, transfer döneminde Fenerbahçe'nin İtalyan yıldıza ve Roma'ya daha yüksek bir teklif yaptığını söyledi.

"HİÇ ŞÜPHE DUYMADI"



23 yaşındaki İtalyan yıldızın Galatasaray'a gelişini İtalyan basınına anlatan Gardi, "Fenerbahçe, Zaniolo için hem oyuncuya hem de Roma'ya daha yüksek teklifi yapan taraftı. Ancak Zaniolo sadece Galatasaray'ı istedi. Kararını verdi ve hiç şüphe duymadı." diye konuştu.



Öte yandan İtalyan La Gazzetta dello Sport, Zaniolo'nun Galatasaray'daki serbest kalma bedeli hakkında Galatasaray'da kaldığı her sezonun sonunda serbest kalma bedelinin azalacağını aktardı.