Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde üst üste üçüncü kez şampiyon oldu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart oldu.



Müsabakanın ilk setinde her iki takım da hücumda ve savunmada etkili oynadı. 19-19'a kadar karşılıklı sayıların alındığı setin sonlarına doğru az hata yapan Ziraat Bankkart, ilk seti 25-22 önde bitirdi.

İkinci sete iyi başlayan Halkbank, setin başlarında farkı 2 sayıya (10-8) çıkardı. Hücum ve defansta etkinliğini artıran Ziraat Bankkart, 3-0'lık seri yakalayarak 11-10 öne geçti.

Özellikle Abdel Aziz ile etkili servisler kullanan, defansta da blokları iyi kullanan Halkbank, 5-0'lık seri yakalayarak 15-11 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Halkbank, ikinci seti 25-20 önde tamamladı.



Üçüncü sete daha etkili başlayan Ziraat Bankkart, mücadelenin başında 3 sayı (2-5) fark yakaladı. Jaeschke'nin etkili servisleriyle 5-0'lık seri yakalayan Halkbank, 7-5 öne geçti.

Setin ortalarına doğru karşılıklı sayılar alınırken, blokta etkinliğini artıran Ziraat Bankkart, aradaki farkı kapatarak 3 sayı (10-13) öne geçti. İyi oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-20 kazandı.



Dördüncü sete iyi başlayan Ziraat Bankkart, setin başlarında 12-9 öne geçti. Ma'a'nın etkili servisleriyle 3-0'lık seri yakalayan Halkbank, 12-12 eşitliği yakaladı. 16-16'ya kadar karşılıklı sayıların alındığı setin sonlarına doğru az hata yapan Ziraat Bankkart, dördüncü seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.



Play-off final serisinde rakibine 3-2 üstünlük kuran Ziraat Bankkart, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı. Ziraat Bankkart, ligde üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Ziraat Bankkart'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Halkbank ile Ziraat Bankkart arasında oynanan Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde rakibini yenerek 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nı kutluyorum. 3. kez şampiyon olarak kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart'ın başarılarının devamını diliyor, Halkbank'ı da final serisindeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."