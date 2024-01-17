Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri yakın zaman sonra belli olacak. Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Sporseverler şimdi maça air ayrıntıları sorguluyor.



ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak.



Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

