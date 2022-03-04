Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Dün oynanan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep karşılaşmasıyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı. Kazanan takımların yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.03.2022 - 10:24

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

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Kupada dördüncü ve son çeyrek final müsabakasında Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Alanyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta rakibini uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen son takım oldu.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde ile Yukatel Kayserispor, Alanyaspor ile de Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.

'nda yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, rövanşlar ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.

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