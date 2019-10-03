Çarşı-Pazar Ekonomi 2 Ekim 2019

Ekonomi stüdyodan çıktı, sokağa indi. Ekmekten altına, futboldan turizme; halkın ekonomisi Berfu Güven’in sunumuyla NTV’de ekrana geliyor.
Kozmetik ekonomisi bu hafta Çarşı Pazar Ekonomi’de. Berfu Güven hem kozmetik tarihine hem de dünyada büyük rekabetin olduğu bu dev pazara yakından bakıyor. Suna Dumankaya’nın evde kozmetik tüyoları da bu hafta Çarşı Pazar Ekonomi’de...
Çarşı Pazar Ekonomi, Berfu Güven’in sunumuyla Çarşamba 21.15’te NTV’de.

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