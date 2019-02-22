104.512
BIST
5,326
DOLAR
6,075
EURO
226,45
ALTIN
CANLI YAYIN
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
ntvspor.net
SON DAKİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
ntvspor.net
TEKNOLOJİ
EĞİTİM
SAĞLIK
SANAT
SEYAHAT
OTOMOBİL
2019 YEREL SEÇİM
BÜYÜKELÇİ KOMŞUM OLUR
NTV EKRANI
NETFLIX'İN YENİ DİZİSİ ZİRVEDE (POPÜLER DİZİLER)
Oscar'lı film yeniden vizyona giriyor
CSI Mıami yıldızı Lısa Sherıdan hayatını kaybetti
Türk İşi Dondurma filminin afişi yayınlandı
800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi
Dört Nikah Bir Cenaze ekibinden devam filmi
Cüneyt Arkın'dan Muhafız açıklaması
Ukrayna'dan Eurovision kararı
'O iyi insanlar, o güzel atlara binip gittiler'
Alejandro Iñárritu Cannes'da jüri başkanı oldu
BİZİ TAKİP EDİN
Gaziantep'e arkeoloji enstitüsü kuruluyor
Aytaç Arman'a hüzünlü veda
NTV ekibi 128 yıllık Yıldız Çini Fabrikası'nda
HUGH JACKMAN'IN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU
Sinemada haftanın filmleri (22 Şubat 2019)
Ana sayfa
>
Sanat
<
Sayfa
1
>
Ünlü sanatçıların eserleri yok oluyor
İşte 2019 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması’nın kazananları
Rami Malek’in Oscar konuşmasına Çin’de sansür
Gece Gündüz 27 Şubat 2019
Netflix dizisi The OA Kısım II fragmanı
The OA dizisi geri dönüyor
Günün öne çıkan 10 haberi (27 Şubat 2019)
Magazin ve sanat turu (27 Şubat 2019)
Müslüm filmi yeniden
vizyonda
Yeşilçam sanatçılarından Aytaç Arman mesajları
Kült dizi Gerçek Kesit’in Sarı Bıyık'ı Gerçek Kesit'i anlattı
Yaşar Kemal ölümünün 4. yılında anılıyor
DAHA FAZLA GÖSTER
'DE ARA
ARAMADAN
ESC
TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ
ARA
ARAMA İÇİN
ENTER
YAP
×
Kapat
Bir Şehir Seçin
Tamam