ABD'den BM'de Gazze vetosu: Ünlü müzik grubu Massive Attack'ten tepki
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve Gazze'de acil ateşkes talep eden karar tasarısını ABD tek başına veto etti. Washington yönetiminin tartışma yaratan bu adımına ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack de sosyal medyadan tepki gösterdi. Fotoğraf 10 binden fazla kez paylaşıldı.
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