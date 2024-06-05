Yalı Çapkını sezon finali fragmanı: Ben kayboldum Seyran!
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın sezon finali fragmanı yayınlandı. 73. bölümde sezon finali yapacak olan dizinin yeni tanıtımına; Seyran'ın Ferit'e "Benim tanıdığım Ferit gibi görünmüyorsun" demesi ve Halis Korhan'ın torunu için harekete geçmesi damga vurdu. Yalı Çapkını 73. bölümüyle 7 Haziran Cuma akşamı Star'da...
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