Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi: Fatih'in hatıraları da sergileniyor
İstanbul'un en önemli tarihi yapılardan olan Ayasofya'nın hikayesi Sultanahmet'te açılan yeni bir müzeyle anlatılıyor. Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi'nde, yaklaşık 1700 yıl boyunca yaşanan tüm önemli olaylar dijital animasyonlarla anlatılıyor. Müzede, hem Bizans hem de Osmanlı tarihi açısından büyük önem taşıyan daha önce depolarda tutulan iki yüzden fazla eser de sergileniyor. (Haber: Sinan Kunter Kamera: Savaş Daldal)
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