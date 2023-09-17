Belçika'da bir turist tırmandığı heykelin kolunu kırdı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de alkollü bir turist, tırmandığı heykelin kolunu kırdı. Heykelin onarım maliyetinin 19 bin dolar olduğu öğrenildi. O anlar, çevredekiler tarafından görüntülenirken, heykele zarar veren turist kısa süre sonra yakındaki bir fast food restoranında gözaltına alındı. Olayın ardından yetkilier, masrafın turist tarafından karşılanmasını talep etti.
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