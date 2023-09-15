Çöp Adam 27. bölüm fragmanı: Peri başka birisiyle oturuyor Tamer

Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Çöp Adam dizisinin yeni bölüm taıtımına; Tamer'in oğlunu kaçıran İpek'in peşine düşmesi ve Seko'nun Peri'yi Elit'in ağabeyi Sarp ile otururken görmesi damga vurdu. Çöp Adam yeni bölümüyle 20 Eylül Çarşamba akşamı Star'da...

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