Çöp Adam 27. bölüm fragmanı: Peri başka birisiyle oturuyor Tamer
Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Çöp Adam dizisinin yeni bölüm taıtımına; Tamer'in oğlunu kaçıran İpek'in peşine düşmesi ve Seko'nun Peri'yi Elit'in ağabeyi Sarp ile otururken görmesi damga vurdu. Çöp Adam yeni bölümüyle 20 Eylül Çarşamba akşamı Star'da...
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaşam
- Fragman
- N-Life Dizi
- Fragman İzle
- Televizyon
- Çöp Adam
- Dizi Haber
- N-Life Magazin
- Star Tv
- Engin Altan Düzyatan
- Dizi
- Elçin Sangu