Ömer 23. bölüm 2. fragmanı: Sen benim sevgimi hiç hak etmedin Ömer!
Star TV'nin pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Ömer'in 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer'in yeni tanıtımına; Ömer'in kendisini istememesini kabullenemeyen Gamze'nin ona "Sen benim sevgimi hiç hak etmedin" demesi ve Reşat Hoca'nın oğlunu içki içerken görmesi damga vurdu. "Ömer" yeni bölümüyle 18 Eylül Pazartesi akşamı Star'da...
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