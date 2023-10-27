Ömer 29. bölüm fragmanı: Ben sensiz yapamam
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer" dizisinin 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Ömer'in Nilüfer ile ilgili gerçeği Tahir'e söylerken Şükran'ın her şeyi duyması damga vurdu. Ömer 29. bölümüyle 30 Ekim Pazartesi Star'da...
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