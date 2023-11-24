Ömer 33. bölüm fragmanı: Gamze işten kovuluyor
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Ömer'in Gamze'ye "Senin önceliğin biz değiliz ki işin" diye sitem etmesi ve Gamze'nin Nevzat'ın dediklerini yapmaması üzerine işten kovulması damga vurdu. Ömer 33. bölümüyle 27 Kasım Pazartesi Star'da...
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