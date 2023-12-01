Ömer 34. bölüm 2. fragmanı: Sana mecburum Gamze
Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer"in 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin yeni tanıtımına; Ömer'in Gamze'ye hazırladığı sürprizle ondan "Affet beni, sana mecburum" diyerek af dilemesi ardından Reşat Hoca'nın çocuklarıyla barışması damga vurdu. Ömer 34. bölümüyle 4 Aralık Pazartesi Star'da...
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