Ömer 34. bölüm fragmanı: Benim derdim biziz Ömer
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer" dizisinin 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Gamze ve Ömer arasında ev krizi yaşanması ve Çiçek'in Gamze'yi "Ne eş olabildin ne de anne" diye iğnelemesi damga vurdu. Ömer 34. bölümüyle 4 Aralık Pazartesi Star'da...
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