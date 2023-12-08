Ömer 35. bölüm 2. fragmanı: Gamze ile Ömer arasında kriz bitmiyor

Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer"in 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer" dizisinin yeni tanıtımına; Ömer'in Gamze'nin kendi evine gitmesiyle yıkılması ve Şule'nin Ömer'e olan aşkını Gamze'ye itiraf etmesi damga vurdu. Ömer 35. bölümüyle 11 Aralık Pazartesi Star'da...

N-LIFE HABERLERİ