Ömer 35. bölüm fragmanı: Gitme Gamze, bize bunu yapma!

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Gamze'ye ev tuttuğu için kızan ve oraya gitmekte direnen Ömer'in eşinin arkasından "Gitme Gamze, bize bunu yapma" demesi damga vurdu. Ömer 35. bölümüyle 11 Aralık Pazartesi akşamı Star'da...

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