Ömer 39. bölüm fragmanı: Sevdiğim kadından bir çocuğum olacak
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; baba olacağını öğrenen Ömer'in mutluluğu ve yıllar sonra ağabeyi İzzet ile karşılaşan Reşat'ın olanları çocuklarına anlatması damga vurdu. Ömer 39. bölümüyle 15 Ocak Pazartesi akşamı Star'da...
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