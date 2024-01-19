Ömer 40. bölüm 2. fragmanı: Gamze kendini tehlikeye atıyor

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Eda'nın fotoğraflarının internette yayılması ve tansiyonu için doktor tarafından uyarılan Gamze'nin kavga ayırırken kendini tehlikeye atması damga vurdu. Ömer 40. bölümüyle 22 Ocak Pazartesi akşamı Star'da...

N-LIFE HABERLERİ