Ömer 40. bölüm 2. fragmanı: Gamze kendini tehlikeye atıyor
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Eda'nın fotoğraflarının internette yayılması ve tansiyonu için doktor tarafından uyarılan Gamze'nin kavga ayırırken kendini tehlikeye atması damga vurdu. Ömer 40. bölümüyle 22 Ocak Pazartesi akşamı Star'da...
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