Ömer 41. bölüm fragmanı: Yaman'a acı veda

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; kavgada bıçaklanan Yaman'ın vefatı herkesi darmadağın ederken; doktorun Gamze'yi "Bu gebeliği sonlandırmamız gerek" diye uyarması damga vurdu. Ömer 41. bölümüyle 29 Ocak Pazartesi akşamı Star'da...

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