Ömer 42. bölüm fragmanı: Senin olan her şeyi istiyorum Reşat
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Gamze'nin bebeğini aldıramaması ve İzzet'in Reşat ile yüzleşirken ona "Senin olan her şeyi istiyorum" demesi damga vurdu. Ömer 42. bölümüyle 5 Şubat Pazartesi akşamı Star'da...
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