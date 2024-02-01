Ömer 42. bölüm fragmanı: Senin olan her şeyi istiyorum Reşat

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Gamze'nin bebeğini aldıramaması ve İzzet'in Reşat ile yüzleşirken ona "Senin olan her şeyi istiyorum" demesi damga vurdu. Ömer 42. bölümüyle 5 Şubat Pazartesi akşamı Star'da...

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