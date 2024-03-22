Ömer 49. bölüm fragmanı: Ömer'den evlilik hamlesi

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; ayrılık kararı sonrası üzülen Gamze-Ömer çiftinden Ömer'in başkasıyla evlenmek için hamle yapması damga vurdu. Ömer 49. bölümüyle 25 Mart Pazartesi akşamı Star'da...

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