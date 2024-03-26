Ömer 50. bölüm fragmanı: Sevdik de ne oldu?

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; başkasıyla evlenmek istediği için Ömer'e tepki gösteren Gamze'nin "Hayatını mahvet" demesine Ömer'in "Sevdik de ne oldu?" demesi damga vurdu. Ömer 50. bölümüyle 1 Nisan Pazartesi akşamı Star'da...

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