Ömer 51. bölüm fragmanı: Çok seviyorum Gamze

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Reşat'ın oğlu Ömer'e başkasıyla mutlu olması için baskı yapması ve Ömer'in Gamze'ye "Çok seviyorum" demesi damga vurdu. Ömer 51. bölümüyle 15 Nisan Pazartesi akşamı Star'da...

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