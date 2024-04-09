Ömer 51. bölüm fragmanı: Çok seviyorum Gamze
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Reşat'ın oğlu Ömer'e başkasıyla mutlu olması için baskı yapması ve Ömer'in Gamze'ye "Çok seviyorum" demesi damga vurdu. Ömer 51. bölümüyle 15 Nisan Pazartesi akşamı Star'da...
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