Ömer 52. bölüm 2. fragmanı: Gamze kaçırılıyor

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Gamze ve Ömer'in birbirlerinden vazgeçememesi ve Gamze'nin kaçırılması damga vurdu. Ömer 52. bölümüyle 22 Nisan Pazartesi akşamı Star'da...

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