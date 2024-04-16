Ömer 52. bölüm fragmanı: Ben Gamze'yi unutamıyorum
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Ömer'in Gamze'yi korumak için çaba sarf etmesi ve onu unutamadığını itiraf etmesi damga vurdu. Ömer 52. bölümüyle 22 Nisan Pazartesi akşamı Star'da...
- Etiketler :
- Haberler -
- Ömer Dizisi
- Selahattin Paşalı
- Fragman
- N-Life Dizi Haber
- N-Life Dizi
- Fragman İzle
- Televizyon
- Dizi Haber
- N-Life Magazin
- Star Tv
- Gökçe Bahadır