Ömer 52. bölüm fragmanı: Ben Gamze'yi unutamıyorum

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Ömer'in Gamze'yi korumak için çaba sarf etmesi ve onu unutamadığını itiraf etmesi damga vurdu. Ömer 52. bölümüyle 22 Nisan Pazartesi akşamı Star'da...

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