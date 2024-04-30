Ömer final fragmanı: Ben seninle evlenmek istiyorum Gamze

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'in 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Barış Falay, Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı Ömer dizisinin final tanıtımına; Ömer ve Gamze'nin romantik anları damga vurdu. Ömer final bölümüyle 6 Mayıs Pazartesi akşamı Star'da...

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