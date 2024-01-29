Sakla Beni 14. bölüm fragmanı: İnceldiği yerden kopsun İncila

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; İncila Mete ile ilişkisinin ortaya çıkma ihtimaliyle ilgili korku yaşarken Mete'nin "İnceldiği yerden kopsun" demesi, Naz ve Filiz'in kolye bahanesiyle İncila'yı uzaklaştırmaya çalışması dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 1 Şubat Perşembe Star'da...

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