Sakla Beni 14. bölüm fragmanı: İnceldiği yerden kopsun İncila
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; İncila Mete ile ilişkisinin ortaya çıkma ihtimaliyle ilgili korku yaşarken Mete'nin "İnceldiği yerden kopsun" demesi, Naz ve Filiz'in kolye bahanesiyle İncila'yı uzaklaştırmaya çalışması dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 1 Şubat Perşembe Star'da...
- Etiketler :
- Haberler -
- Uraz Kaygılaroğlu
- Sakla Beni
- Fragman
- N-Life Dizi
- Fragman İzle
- Televizyon
- Dizi Haber
- N-Life Magazin
- Star Tv