Sakla Beni 3. bölüm fragmanı: Beni onunla mı aldattın?

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; Mete'nin evinde İncila ile karşılaşan Naz'ın "Beni onunla mı aldattın?" diye sorması ve Mete'nin İncila'dan vazgeçememesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 16 Kasım Perşembe Star'da...

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