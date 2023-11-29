Sakla Beni 5. bölüm 2. fragmanı: Kaçalım buradan İncila
Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı dizinin yeni tanıtımında; Mete ile yüzleşen ve ona gideceğini anlatan İncila'nın Naz'a karşı duyduğu mahcubiyet ile Mete'nin ona "Kaçalım buradan" demesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 30 Kasım Perşembe Star'da...
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