Sakla Beni 5. bölüm fragmanı: Ya Naz'a söyleyeceğiz her şeyi ya da bunun içinde debelenip duracağız
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; Naz ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Mete'nin İncila'ya "Ya Naz'a söyleyeceğiz her şeyi ya da bunun içinde debelenip duracağız" demesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 30 Kasım Perşembe Star'da...
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